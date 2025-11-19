„Парасоциален“ – дума на годината според Кеймбриджкия речник

„Парасоциален“ беше избрана за дума на 2025 г. според Кеймбриджкия речник. Терминът описва еднопосочните емоционални връзки, които хората усещат към известни личности, инфлуенсъри или дори към изкуствен интелект. Изборът се дължи на рязкото нарастване на употребата на думата в социалните мрежи и медийните публикации.

Макар да звучи модерно, понятието се появява през 1956 г., когато американски социолози описван начина, по който телевизионни зрители развиват близост с личности от екрана. Днес то има нов живот, отнасяйки се и до отношенията между човек и нечовешки персонажи, включително AI чатботове.