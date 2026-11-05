„Суифт“ изгоря в земната атмосфера след над 20 години изследване на Вселената

Космическата обсерватория „Суифт“ на американската космическа агенция НАСА е навлязла в земната атмосфера над Индонезия вчера и е изгоряла почти напълно, след като опитът за спасяването ѝ и връщането ѝ в орбита завърши с неуспех, предаде ДПА.

Според НАСА по-голямата част от космическия апарат е изгоряла, но е възможно отделни компоненти да са достигнали земната повърхност. Засега няма информация за причинени щети.

„Суифт“ е безпилотна космическа обсерватория, оборудвана с три телескопа. Тя беше изстреляна през 2004 г. от космическия център „Кейп Канаверал“ във Флорида и в продължение на повече от две десетилетия е използвана за наблюдение и изследване на гама-избухванията – едни от най-мощните експлозивни явления във Вселената.

Въпреки че обсерваторията продължаваше да функционира, орбитата ѝ постепенно се понижи, отчасти под въздействието на мощни геомагнитни бури, предизвикани от слънчеви изригвания.

Заради научната стойност на данните, събирани от „Суифт“, НАСА предприе безпрецедентен опит за спасяването ѝ. В началото на юли от атол на Маршаловите острови беше изстрелян специално разработен безпилотен космически апарат, наречен LINK. За извеждането му в космоса бяха използвани самолетът „Старгейзър“ (Stargazer) и ракетата „Пегас“ (Pegasus).

Апаратът LINK, разработен за НАСА от американската компания „Каталист спейс“ на стойност около 30 милиона щатски долара, трябваше да се доближи до обсерваторията и да я върне в първоначалната ѝ орбита.

С тегло около 400 килограма и оборудван с три роботизирани ръце, три основни двигателя и допълнителни инструменти, космическият апарат беше проектиран да осъществи сложната операция в рамките на няколко месеца. Проблем в системата му за управление обаче наложи прекратяване на мисията, допълва ДПА.