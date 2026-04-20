24 000 гласували в Турция – спад наполовина спрямо предишния вот

Без напрежение, въпреки дългите опашки премина вотът в Турция. Броят на секциите този път беше 27, а гласувалите бяха двойно по-малко.

Партия ДПС категорично доминира на вота в Турция с над 53% от гласовете на българските избиратели в южната ни съседка. Това показват данните от Централната избирателна комисия. На второ място се нарежда коалиция АПС, а на трето място "Прогресивна България". Двете политически формации сумарно не надхвърлят гласовете за партия ДПС. По-висок резултат отчита в Турция и ПП-ДБ, които са водили активна кампания в хода на предизборната кампания - агитирали са в Турция и това е отразено в изборните резултати. Интересен факт е, че има много невалидни бюлетини. Близо от 2000 невалидни бюлетини са подадени вчера от изселниците тук.

Знаете, те предпочетоха да гласуват с хартия, а не с машина, както беше на предишния избори. Секцията с рекорден брой гласували е в Чорлу с над 1900 гласували в хода на вчерашния изборен ден. Там бяха и най-много подали заявления преди изборите и включени в избирателните списъци. Избирателната активност е двойно по-малка в сравнение с предишния вот през 2024 година. Тогава гласуваха 48 000 души, сега броят на гласувалите в Турция е около 24 000 души, което е далеч по-малко от прогнозираните 30 000 души минимум.

Някои от тях споделиха какво ги е мотивирало да гласуват и за кого?

„-За партията, не знам коя е, обаче, номер 17 мисля, че беше. Партията коя е, не знам, те много станаха. -БНТ: Как разбрахте за изборите, за партиите? - Аз постоянно пътувам. Баща ми е там, майка ми баща е сега там. Отивам, преглеждам ги, помагам и се връщам. Хората са наплашиха. Казаха, че ще има много народ. „БНТ: Какво си мислите, че ще се промени след вота? -Ами, поне 4-5 години да продължи това нещо. На всеки 6 месеца, това не е хубаво нищо нито за народът, нито за държавата. Винаги да си бъде хубаво България. За този мечтай.“ „- БНТ: За кого гласувахте вие? - Аз гласувах за бъдещето на България. За прогреса на България. Нека България да бъде благословена. Няма значение коя партия, българска партия е. Не е някаква друга чуждестранна колония на американска или турска, колония на турска. Гласувах за Българска партия. - БНТ: Изненадани ли бяхте от опашките? - Аз в последния момент дойдох, понеже идвам от Травата. Нямаше опашка. Тук има много хора, които ни посрещнаха добре и ни помогнаха и ни упътиха до сандъка как да отидем. Никой ни ми направи агитация да гласувам за онази партия или за друга партия. Никой не ми направи. Аз съм достатъчно голям. Вече съм над 18 години. Знам за кого да гласувам и за какво да гласувам.“

Под традиция в Турция изключително огромно влияние имат нагласите на турските власти и на турските партии. Наши източници разказват, че преди вчерашния вот, турските власти и партиите са препоръчали да съгласува по съвест, което със сигурността е повлияло, както на избирателната активност, така и решението на избирателите с български паспорти.

