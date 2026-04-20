ДПС печели вота в Турция с около 53% при ниска активност и рекорден брой невалидни бюлетини

За разлика от Великобритания, изборният ден в Турция премина по-спокойно. При почти 96% обработени гласове първите резултати показват убедителна победа за ДПС – над 53%. На второ място се нарежда коалиция АПС с почти 21% и трети са „Прогресивна България“ на Румен Радев с почти 18%. Четвъртата партия, която пробива вота в Турция е ПП-ДБ с над 3%.“

Има още една единствена секция, която не е предала своите протоколи на Централната избирателна комисия.

Прави впечатление големият брой невалидни бюлетини – почти 2000 невалидни бюлетини от вота в Турция.

Най- висока е била активността в град Чорлу, където са гласували над 1900 души.

Според данните на ЦИК около 24 000 са гласувалите български граждани в Турция. Това е далеч под прогнозираните 30 000 души и два пъти по-малко в сравнение с парламентарния вот през 2024 година, когато вота си дадоха 48 000 души.

