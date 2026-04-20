Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
Чете се за: 04:02 мин.
ЦИК с междинни резултати при 87,23% обработени протоколи:...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?
ДПС печели вота в Турция с около 53% при ниска активност и рекорден брой невалидни бюлетини

За разлика от Великобритания, изборният ден в Турция премина по-спокойно. При почти 96% обработени гласове първите резултати показват убедителна победа за ДПС – над 53%. На второ място се нарежда коалиция АПС с почти 21% и трети са „Прогресивна България“ на Румен Радев с почти 18%. Четвъртата партия, която пробива вота в Турция е ПП-ДБ с над 3%.“

Има още една единствена секция, която не е предала своите протоколи на Централната избирателна комисия.

Прави впечатление големият брой невалидни бюлетини – почти 2000 невалидни бюлетини от вота в Турция.

Най- висока е била активността в град Чорлу, където са гласували над 1900 души.

Според данните на ЦИК около 24 000 са гласувалите български граждани в Турция. Това е далеч под прогнозираните 30 000 души и два пъти по-малко в сравнение с парламентарния вот през 2024 година, когато вота си дадоха 48 000 души.

Вижте повече в прякото включване на Тоня Димитрова.

Водещи новини

ЦИК с междинни резултати при 87,23% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?
ЦИК с междинни резултати при 87,23% обработени протоколи: Кои...
Чете се за: 00:37 мин.
Парламентарни Избори 2026
Румен Радев: „Прогресивна България“ печели безапелационно Румен Радев: „Прогресивна България“ печели безапелационно
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера се потвърди Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера се потвърди
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Как изглежда вотът от чужбина при 95,74% обработени протоколи? Как изглежда вотът от чужбина при 95,74% обработени протоколи?
Чете се за: 00:27 мин.
По света
България отбелязва 150 години от избухването на Априлското въстание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
МВР с данни кои партии са купували гласове
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
МВнР: Изборите зад граница приключиха
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Преди нов кръг преговори САЩ–Иран: САЩ задържаха ирански танкер
Чете се за: 00:55 мин.
По света
