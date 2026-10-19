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Алекс Грозданов беше избран за най-полезен играч при успех за Богданка ЛУК Люблин в Полша

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Спорт
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Богданка ЛУК Люблин победи като гост ЗАКСА Кенджежин-Кожле с 3:0 на старта на волейболния шампионат в Полша

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Алекс Грозданов беше избран за най-полезен играч при победата на Богданка ЛУК Люблин с 3:0 (25:23, 25:22, 25:21) като гост срещу ЗАКСА Кенджежин-Кожле в мач от първия кръг в шампионата на Полша по волейбол, игран пред близо 3500 зрители.

Капитанът на българския национален отбор реализира 11 точки за вицешампионите от миналото първенство и има основна заслуга за дебютния успех през кампанията.

Най-резултатен за победителите с 15 точки стана Ран Такахаши, докато от домакините Рафал Шимура се отличи с 14 пункта.

Грозданов, който спечели сребърен медал с националния отбор на България от Мондиал 2025, е в състава на Богданка ЛУК Люблин от 2024 година.

#ВК Богданка ЛУК Люблин #Алекс Грозданов

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