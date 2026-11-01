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Алекс Грозданов блесна с 12 точки, Богданка Люблин продължава без грешка в Полша

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Спорт
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Капитанът на българския национален отбор имаше ключов принос за категоричната победа с 3:0 над Катовице, която остави тима му на върха в класирането

Алекс Грозданов блесна с 12 точки, Богданка Люблин продължава без грешка в Полша
Снимка: Startphoto.bg
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Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов изигра пореден силен мач за Богданка Люблин, който постигна категорична победа над Катовице с 3:0 (25:18, 25:17, 25:21) в двубой от елитното първенство на Полша.

Българският централен блокировач беше сред най-резултатните състезатели на терена, като завърши срещата с 12 точки. Десет от тях дойдоха след успешни атаки, а останалите две – от блокада.

Единствено полският национал Кевин Шашак реализира повече точки за победителите, приключвайки двубоя с 14.

Богданка демонстрира превъзходството си още от началото на срещата, като спечели първите два гейма убедително с 25:18 и 25:17. В третата част домакините отново наложиха волята си и затвориха мача след 25:21, без да допуснат загуба на гейм.

С успеха отборът от Люблин продължава без поражение от началото на сезона и заема първото място във временното класиране с пълен актив от девет точки след три изиграни срещи.

Същият точков актив има и Алурон Завиерче, който също е сред лидерите в полския шампионат.

#ВК Богданка ЛУК Люблин #Алекс Грозданов

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