Алекс Грозданов и Богданка ЛУК Люблин продължават без загуба в полското първенство по волейбол

Българският волейболен национал Алекс Грозданов и неговият Богданка ЛУК Люблин продължават без поражение от началото на сезона в полското първенство.

Отборът на българския централен блокировач постигна пета поредна победа, след като се наложи като гост над Енерга Индикпол АЗС Олщин с 3:1 (25:18, 25:21, 23:25, 25:20) в среща от петия кръг на шампионата.

Капитанът на националния отбор на България започна двубоя като титуляр и допринесе с 6 точки за успеха на своя тим.

Най-резултатен за победителите беше кубинецът с полски паспорт Уилфредо Леон, който завърши с 21 точки и имаше основна роля за успеха на гостите.

За домакините от Олщин най-много точки реализира Мориц Карлицек- 17.

Богданка ЛУК Люблин започна убедително срещата и спечели първите два гейма с 25:18 и 25:21. Домакините успяха да намалят изоставането си след 25:23 в третата част, но в четвъртия гейм гостите наложиха превъзходството си и затвориха мача след 25:20.

С успеха отборът на Алекс Грозданов запази лидерската си позиция в класирането с максималните 15 точки от пет изиграни срещи.

Същият точков актив има и шампионът Алурон Варта Заверче, който обаче е изиграл един двубой повече.