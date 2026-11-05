Алекс Грозданов и Богданка Люблин с обрат срещу Скра Белхатов

Българският национал Алекс Грозданов и неговият отбор Богданка Люблин победиха Скра Белхатов след обрат с 3:1 (25:27, 25:20, 26:24, 26:24) като домакин в двубой от четвъртия кръг на първенството на Полша.

Грозданов започна срещата като титуляр и взе участие в първите три гейма, завършвайки с 4 точки - 3 от атака и една блокада. Най-резултатен от тима на Богданка беше Миколай Савицки, който записа 22 точки - 18 от атака, 3 аса и една блокада.

Така съставът от Люблин продължава да води в класирането след безгрешен старт на сезона с четири успеха от четири мача и е с актив от 12 точки, колкото има и Алурон Заверче.