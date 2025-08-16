БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Байерн Мюнхен спечели 11-ата си Суперкупа на Германия

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази

От този сезон двубоят между носителите на титлата и Купата на Германия носи името на легендата на немския футбол Франц Бекенбауер.

ФК Байерн Мюнхен
Снимка: БТА
Слушай новината

Байерн Мюнхен триумфира за 11-и път със Суперкупата на Германия. Селекцията на Венсан Компани надделя над Щутгарт с 2:1, в двубой изигран на стадиона на швабите - "МХП-Арена". За момчетата на Себастиан Хьонес пък това е втора поредна загуба за този трофей, след като миналата година отстъпиха на Байер Леверкузен.

От този сезон Суперкупата на Германия носи името на легендата на немския футбол Франц Бекенбауер.

Шампионите материализираха предимството си в 17-ата минута, когато предотвратиха изнасянето на топката от носителите на Купата на страната, а Хари Кейн се възползва от грешка на новото попълнение в отбрана Лука Хакес, за да отбележи редовния си гол.

Щутгарт обаче натисна значително след гола и в рамките на три минути предизвика три спасявания на Мануел Нойер. В центъра на опасностите бяха Дениз Ундав, Йоша Вагноман и Ник Волтемаде, като първо нападателят Ундав нанесе точен удар, след това крайният бек Вагноман, а накрая трансферната цел на Байерн това лято Волтемаде пропусна най-чистото положение от близко разстояние.

Баварският гранд обаче си върна контрола над срещата и се оттегли на почивката с крехък аванс.

След подновяването на играта Байерн Мюнхен продължаваше да стои по-добре на терена на съперника и в 62-ата минута Кейн можеше да удвои головата си сметка, но бе спрян от стража Фабиан Бредлоу.

В средата на втората част швабите отново се активизираха и заплашиха вратата на Нойер, като първо Волтемаде стреля с глава над вратата, а след това изстрел на Джейми Левелинг рикошира от защитник на баварците и легендарният германски вратар показа невероятна реакция, за да избие в ъглов удар.

В 77-ата минута обаче звездната покупка на германския шампион Луис Диас сложи точка на спора, след като засече с глава центриране на Серж Гнабри. Колумбиецът отдаде почит на бившия си съотборник в Ливърпул Диого Жота, който трагично загина в катастрофа преди началото на сезона.

В третата минута на добавеното време Левелинг все пак намали изоставането на Щутгарт и даде надежда на своя отбор, но в крайна сметка попадението се оказа почетно, а Байерн триумфира след последния съдийски сигнал.

#Суперкупа на Германия по футбол 2025 г. #ФК Байерн Мюнхен #ФК Щутгарт

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
1
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
2
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение -...
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
3
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна
4
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща...
17-годишен без книжка катастрофира в Студентски град, положителни са пробите му за алкохол и наркотици
5
17-годишен без книжка катастрофира в Студентски град, положителни...
Срещата Тръмп - Путин: "Голям напредък", но без пробив за споразумение
6
Срещата Тръмп - Путин: "Голям напредък", но без пробив за...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Европейски футбол

Барселона се справи без проблеми с 9 от Майорка на старта на Ла Лига
Барселона се справи без проблеми с 9 от Майорка на старта на Ла Лига
Монако стартира успешно сезона в Лига 1 Монако стартира успешно сезона в Лига 1
Чете се за: 02:02 мин.
Новите звезди на Манчестър Сити блеснаха при дебюта си във Висшата лига Новите звезди на Манчестър Сити блеснаха при дебюта си във Висшата лига
Чете се за: 01:45 мин.
Нюрнбергер и Дармщат продължават напред за Купата на Германия Нюрнбергер и Дармщат продължават напред за Купата на Германия
Чете се за: 00:37 мин.
Лион тръгна с успех във френската Лига 1 Лион тръгна с успех във френската Лига 1
Чете се за: 02:02 мин.
Хамбургер и Санкт Паули оцеляха трудни тестове на старта на Купата на Германия Хамбургер и Санкт Паули оцеляха трудни тестове на старта на Купата на Германия
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите"
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Усмивки и червен килим: Без пробив в "стремежа към мир" в Украйна (ОБЗОР) Усмивки и червен килим: Без пробив в "стремежа към мир" в Украйна (ОБЗОР)
Чете се за: 06:47 мин.
По света
Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР) Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР)
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Какви са реакциите в Украйна след срещата Тръмп-Путин?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
"Леле": С опасност за живота - равносметката след...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Крепостта Русокастро пази следи от ключови битки и събития в...
Чете се за: 11:12 мин.
У нас
Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ