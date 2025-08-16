Байерн Мюнхен спечели 11-ата си Суперкупа на Германия

Байерн Мюнхен триумфира за 11-и път със Суперкупата на Германия. Селекцията на Венсан Компани надделя над Щутгарт с 2:1, в двубой изигран на стадиона на швабите - "МХП-Арена". За момчетата на Себастиан Хьонес пък това е втора поредна загуба за този трофей, след като миналата година отстъпиха на Байер Леверкузен.

От този сезон Суперкупата на Германия носи името на легендата на немския футбол Франц Бекенбауер.

Шампионите материализираха предимството си в 17-ата минута, когато предотвратиха изнасянето на топката от носителите на Купата на страната, а Хари Кейн се възползва от грешка на новото попълнение в отбрана Лука Хакес, за да отбележи редовния си гол.

Щутгарт обаче натисна значително след гола и в рамките на три минути предизвика три спасявания на Мануел Нойер. В центъра на опасностите бяха Дениз Ундав, Йоша Вагноман и Ник Волтемаде, като първо нападателят Ундав нанесе точен удар, след това крайният бек Вагноман, а накрая трансферната цел на Байерн това лято Волтемаде пропусна най-чистото положение от близко разстояние.

Баварският гранд обаче си върна контрола над срещата и се оттегли на почивката с крехък аванс.

След подновяването на играта Байерн Мюнхен продължаваше да стои по-добре на терена на съперника и в 62-ата минута Кейн можеше да удвои головата си сметка, но бе спрян от стража Фабиан Бредлоу.

В средата на втората част швабите отново се активизираха и заплашиха вратата на Нойер, като първо Волтемаде стреля с глава над вратата, а след това изстрел на Джейми Левелинг рикошира от защитник на баварците и легендарният германски вратар показа невероятна реакция, за да избие в ъглов удар.

В 77-ата минута обаче звездната покупка на германския шампион Луис Диас сложи точка на спора, след като засече с глава центриране на Серж Гнабри. Колумбиецът отдаде почит на бившия си съотборник в Ливърпул Диого Жота, който трагично загина в катастрофа преди началото на сезона.

В третата минута на добавеното време Левелинг все пак намали изоставането на Щутгарт и даде надежда на своя отбор, но в крайна сметка попадението се оказа почетно, а Байерн триумфира след последния съдийски сигнал.