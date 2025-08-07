Барселона отне капитанската лента на Тер Щеген

Барселона отне капитанската лента на вратаря Марк-Андре тер Щеген и това поставя под допълнително съмнение неговото бъдеще в клуба. Това съобщи местният вестник Дейли Спорт.

Решението идва, след като стана ясно, че германецът е отказал да подпише медицинския доклад за операцията на гърба, която премина. Без този доклад лигата не може да прецени колко дълго ще отсъства вратарят и не може да даде разрешение на Барселона за регистриране на допълнителни играчи.

Самият Тер Щеген публично обяви, че ще отсъства три месеца от игра, но не е ясно какво точно пише в доклада.

Договорът на германеца с Барселона е до лятото на 2028 година, но няма никаква яснота как ще се развие кариерата му. Барселона има желание да се раздели с него, но не може да прекрати контракта му едностранно, а заради претърпяната операция наскоро едва ли ще се появи кандидат за подписа му през настоящия трансферен прозорец. В същото време вратарят е един от най-добре платените играчи в тима и популярна фигура в съблекалнята на отбора, но плановете на ръководството са на него да се разчита като на трети вратар след привличането на Жоан Гарсия и при наличието на Войчех Шчесни.