Борусия Дортмунд победи Кьолн с гол в 96-ата минута

Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Максимилиан Байер е героят за "жълто-черните".

Борусия Дортмунд
Снимка: БТА
Борусия Дортмунд постигна драматичен домакински успех над Кьолн в 8-ия кръг на Бундеслигата. Крайното 1:0 в Рурското дерби дойде в последните секунди в 6-ата от шестте минути на добавеното време и бе оформено от Максимилиан Байер.

През първото полувреме Карим Адейеми и Валдемар Антон бяха близо до гол, докато за гостите тинейджърът Саид Ел Мала можеше да се разпише, но така или иначе двете нули на таблото се запазиха. След почивката, домакините наложиха доминиращ стил, като най-напред Серху Гираси в 52-ата минута можеше да вкара. Изстрелът му обаче от близо попадна в тялото на вратаря Марвин Швабе.

Швабе отново беше на висота в 77-ата минута след изстрел на Джулиан Риерсон, избивайки топката над горната греда. Минута преди края на редовното време стражът спаси бомбен изстрел на Юлиан Бранд.

Но съвсем накрая на добавеното време героят за "козлите" нямаше какво да направи при удара на Байер, който се отклони в крака на Ерик Мартел и влезе в мрежата, за да осигури трите точки за Борусия Дортмунд. Кьолн завърши срещата с 10 човека, след като защитникът Тимо Хубенс се контузи в коляното и смените вече бяха направени.

Борусия Дортмунд има 17 точки и се изкачи на 3-ата позиция, като изостава на 7 от лидера Байерн, който по-рано днес надви Борусия Мьонхенгладбах с 3:0 като гост.

#Бундеслига 2025/2026 #Борусия Дортмунд #Кьолн

