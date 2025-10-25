БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

За пътя на промяната, страховете, научените уроци и...
Чете се за: 03:55 мин.
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Чете се за: 00:30 мин.

Тази нощ преминаваме към астрономическото време

Байерн Мюнхен надви десетима от Борусия Мьонхенгладбах с голове след почивката

Милен Костов
Всичко от автора
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Лидерът в Бундеслигата победи последния в класирането.

Байерн Мюнхен
Снимка: БТА
Байерн Мюнхен победи Борусия Мьонхенгладбах с 3:0 8-ия кръг на Бундеслигата. Шампионът на Фермания игра с човек повече след 19-ата минута, но головете дойдоха в последната третина на срещата.

Двубоят започна с 15 минути закъснение заради трафика в Мьонхенгладбах.

Още в първата минута Луис Диас се озова сам срещу вратаря в наказателното поле, но не уцели вратата.

В 19-ата минута домакините останаха с човек по-малко на стадион "Борусия-Парк". Йенс Кастроп получи директен червен картон след намесата на ВАР за шпагат с бутоните напред в опорния крак на Луис Диас.

И двата точни изстрела до през първото полувреме бяха на сметката на гостите. Мориц Николас изби изстрели на Хари Кейн и Том Бишоф.

След почивката баварците продължиха да атакуват. Мориц Николас спаси удар на Майкъл Олисе, а гол на Хари Кейн бе отменен заради засада.

Възпитаниците на Венсан Компани все пак се възползваха от численото си предимство и откриха резултата в 64-ата минута. Йозуа Кимих се разписа с фалцов удар от вътрешността на пеналтерията.

Играчите в черно побързаха да удвоят преднината си 6 минути по-късно. Майкъл Олисе изведе Рафаел Герейро сам срещу вратаря и полузащитникът не сгреши.

Футболистите на Еуген Полански получиха дузпа след намесата на ВАР в 73-ата минута, след като Том Бишоф повали Кевин Дикс при центриране от ъглов удар. Зад бялата точка застана Кевин Щьогер и стреля в лявата греда.

До края на срещата шампионите стигнаха до нов гол. Резервата Ленарт Карл бе точен с удар извън наказателното поле.

Байерн Мюнхен оглавява класирането с пълен актив от 24 пункта. Борусия Мьонхенгладбах остава на последното 18-о място в подреждането с 3 точки.

#Бундеслига 2025/2026 #Борусия Мьонхенгладбах #Байерн Мюнхен

