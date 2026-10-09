Ботев Пловдив загуби Самуил Цонов за месец след операция

Ботев Пловдив ще трябва да се справя без нападателя Самуил Цонов през следващия месец. Младият футболист е с увреден менискус и е претърпял оперативна интервенция, съобщиха официално от клуба.

Операцията е извършена в столична клиника, като след завръщането си в Пловдив Цонов ще започне възстановителни процедури под наблюдението на медицинския щаб на „жълто-черните“.

Очакванията са нападателят да остане извън игра около един месец, през който ще премине необходимата рехабилитация, преди да се завърне към тренировъчния процес.

От Ботев Пловдив изразиха подкрепата си към младия футболист и му пожелаха бързо завръщане на терена.