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Ботев Пловдив загуби Самуил Цонов за месец след операция

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Спорт
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Младият нападател е претърпял хирургическа интервенция заради увреден менискус и започва възстановяване под наблюдението на медицинския щаб

ботев пловдив загуби самуил цонов месец операция
Снимка: Startphoto.bg
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Ботев Пловдив ще трябва да се справя без нападателя Самуил Цонов през следващия месец. Младият футболист е с увреден менискус и е претърпял оперативна интервенция, съобщиха официално от клуба.

Операцията е извършена в столична клиника, като след завръщането си в Пловдив Цонов ще започне възстановителни процедури под наблюдението на медицинския щаб на „жълто-черните“.

Очакванията са нападателят да остане извън игра около един месец, през който ще премине необходимата рехабилитация, преди да се завърне към тренировъчния процес.

От Ботев Пловдив изразиха подкрепата си към младия футболист и му пожелаха бързо завръщане на терена.

"Всички в клуба пожелаваме на Сами бързо възстановяване и скорошно завръщане на терена“, написаха от пловдивския клуб.

#Самуил Цонов #ПФК Ботев Пловдив

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