ЦИК обяви край на изборния ден

Централната избирателна комисия обяви края на изборния ден за предсрочните парламентарни избори, на които българските граждани гласуваха за състав на 52-рото Народно събрание.

Към 16.00 ч. избирателната активност за страната е 34,63%, съобщи на брифинг зам.-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева. На предишните предсрочни парламентарни избори на 27 октомври 2024 г. избирателната активност към 16.00 ч. е била 26,25%. Т

Общо 6 575 151 бе броят на имащите право да гласуват, а 24 политически формации - 14 партии и 10 коалиции, както и един независим кандидат, бяха регистрирани за изборите, 113 224 души са подалите заявление за гласуване по настоящ адрес, а избирателите на възраст между 18 и 35 години са 1 445 978.