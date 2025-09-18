ЦСКА ще търси втора поредна победа в първенството

Арда и ЦСКА ще изиграят днес отложения двубой от петия кръг на Първа лига. Срещата ще се състои на стадиона на Берое в Стара Загора и ще започне в 17:30 часа.



Символичните домакини, водени от бившия играч на ЦСКА Александър Тунчев, не са в добро състояние на фона и на историческия пробив в Европа, където тимът беше на крачка от влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. Кърджалийци са едва 13-и в таблицата с една-единствена победа досега – разгромното 5:0 над Ботев в Пловдив. Този убедителен успех в Пловдив беше постигнат на 4 август – преди месец и половина време, което доказва недоброто моментно състояние на Тунчев и компания. Любопитно е, че Арда беше подсилен навреме за мача с ЦСКА с привличането на бившия футболист на Ботев Ивелин Попов.

Срещу себе си Арда ще има един отбор на „армейците“, който в миналия кръг постигна първата си дългочакана победа в шампионата. Тя дойде доста измъчено за отбора на Душан Керкез – над Септември с 3:1 на Националния стадион, с късни голове на влезлите от пейката Петко Панайотов и Мохамед Брахими. „Червените“ са 11-и в класирането с едва 7 точки, но един успех под Аязмото може да ги изкачи в топ 8 и да приближи отбора на точка от шестия Монтана.

В състава на Душан Керкез няма сериозни кадрови проблеми. На облекчен режим вчера тренираха Георги Чорбаджийски и Илиан Антонов, които са с леки оплаквания от последния двубой на втория тим на ЦСКА, заради които няма да попаднат за днешния мач. Останалите футболисти на „армейците“ са в добро кондиционно състояние преди шампионатния сблъсък, за който на линия ще е и Джеймс Ето’о, пропуснал победата над Септември (3:1) заради наказание.