БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА ще търси втора поредна победа в първенството

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

„Червените“ ще се изправят срещу Арда в Стара Загора в отложен мач от петия кръг.

Арда - ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Арда и ЦСКА ще изиграят днес отложения двубой от петия кръг на Първа лига. Срещата ще се състои на стадиона на Берое в Стара Загора и ще започне в 17:30 часа.

Символичните домакини, водени от бившия играч на ЦСКА Александър Тунчев, не са в добро състояние на фона и на историческия пробив в Европа, където тимът беше на крачка от влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. Кърджалийци са едва 13-и в таблицата с една-единствена победа досега – разгромното 5:0 над Ботев в Пловдив. Този убедителен успех в Пловдив беше постигнат на 4 август – преди месец и половина време, което доказва недоброто моментно състояние на Тунчев и компания. Любопитно е, че Арда беше подсилен навреме за мача с ЦСКА с привличането на бившия футболист на Ботев Ивелин Попов.

Срещу себе си Арда ще има един отбор на „армейците“, който в миналия кръг постигна първата си дългочакана победа в шампионата. Тя дойде доста измъчено за отбора на Душан Керкез – над Септември с 3:1 на Националния стадион, с късни голове на влезлите от пейката Петко Панайотов и Мохамед Брахими. „Червените“ са 11-и в класирането с едва 7 точки, но един успех под Аязмото може да ги изкачи в топ 8 и да приближи отбора на точка от шестия Монтана.

В състава на Душан Керкез няма сериозни кадрови проблеми. На облекчен режим вчера тренираха Георги Чорбаджийски и Илиан Антонов, които са с леки оплаквания от последния двубой на втория тим на ЦСКА, заради които няма да попаднат за днешния мач. Останалите футболисти на „армейците“ са в добро кондиционно състояние преди шампионатния сблъсък, за който на линия ще е и Джеймс Ето’о, пропуснал победата над Септември (3:1) заради наказание.

Свързани статии:

Ивелин Попов подписа договор с Арда до края на сезона
Ивелин Попов подписа договор с Арда до края на сезона
Кърджалии се подсилиха със свободния агент.
Чете се за: 01:22 мин.
Валентин Илиев се завръща в ЦСКА
Валентин Илиев се завръща в ЦСКА
Специалистът се завръща в „армейската“ фамилия.
Чете се за: 01:45 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Арда Кърджали #ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Връхлитат ни студ и силен вятър
1
Връхлитат ни студ и силен вятър
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
5
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
6
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Футбол

Тежък удар по Аталанта след загубата от ПСЖ
Тежък удар по Аталанта след загубата от ПСЖ
Интер Маями задържа Меси с нов договор Интер Маями задържа Меси с нов договор
Чете се за: 00:52 мин.
Енцо Мареска: Можем да се поучим от грешките Енцо Мареска: Можем да се поучим от грешките
Чете се за: 01:20 мин.
Симеоне: 90 минути ме обиждаха и псуваха Симеоне: 90 минути ме обиждаха и псуваха
Чете се за: 01:57 мин.
Киву засипа с похвали Интер след успеха над Аякс Киву засипа с похвали Интер след успеха над Аякс
Чете се за: 01:32 мин.
Арне Слот: Победихме Атлетико с манталитет Арне Слот: Победихме Атлетико с манталитет
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Без вода в 7 квартала на София Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали хоспитализациите, усложненията и тежките случаи Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали хоспитализациите, усложненията и тежките случаи
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Полицай почина в центъра на София
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Защо? Две години след като Филип беше пометен на пешеходна пътека -...
Чете се за: 02:22 мин.
Регионални
Тръмп във Великобритания (ден втори): Среща се с Киър Стармър
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ