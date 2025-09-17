БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ивелин Попов подписа договор с Арда до края на сезона

Кърджалии се подсилиха със свободния агент.

Ивелин Попов
Снимка: Арда
Слушай новината

Поредният силен трансфер, който осъществява ръководството на Арда е факт. Трикратният носител на приза "Футболист на годината" Ивелин Попов подписа договор с клуба.

След среща с ръководството на клуба, Попов и Арда сложиха подпис под контракта, който е със срок до лятото на 2026 г. Ивелин Попов дори попада в плановете на Александър Тунчев за утрешния двубой с ЦСКА, който ще се играе от 17:30 часа в Стара Загора.

Ивелин Попов е роден на 26 октомври 1997 г. и започва своята богата футболна кариера в столичния Септември. След това Попов преминава през редица други отбори, сред които са Левски, Фейенорд, Спартак Москва,
Газиантеп и др. За последно той бе част от състава на Ботев Пловдив.

Новото попълнение на Арда е ставал два пъти шампион на България с тима на Литекс, с който печели и две купи на България, и още веднъж с Ботев Пловдив. За националния отбор Ивелин Попов има 90 мача и 18 гола, както и
е бил негов дългогодишен капитан.

