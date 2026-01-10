Реал Сосиедад победи Хетафе и донесе първи успех на американския треньор Пелегрино Матарацо

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Снимка: БТА
Браис Мендес отбеляза красив гол за победата на Реал Сосиедад като гост на Хетафе с 2:1 в среща от 19-ия кръг на футболното първенство на Испания и донесе на американския треньор Пелегрино Матарацо първи успех начело на баския клуб.

Халфът се разписа с удар от воле от границата на наказателното поле в 36-ата минута на двубоя. Хуанми изравни за Хетафе в 90-ата минута, но защитникът Джон Арамбуру донесе победата на Сосиедад, когато направи 2:1 с глава след изпълнение на корнер шест минути след началото на добавеното време.

Това и първи успех за новия мениджър Матарацо. Той замени Серхио Франсиско точно преди Коледа след най-слабия старт на тима в Ла Лига от десетилетие. Отборът на Матарацо стигна до равенство 1:1 с Атлетико Мадрид в първия си мач начело.

Резултатът изкачи Реал Сосиедад в горната половина на Ла Лига - на 10-о място с 21 точки, с равен актив с Хетафе, но с по-добра голова разлика.

Това беше пета загуба в шест мача за Хетафе, който прекъсна серия от четири поражения с изравнителен гол в последната минута миналата седмица срещу Райо Валекано.

#Пелегрино Матарацо #ФК Реал Сосиедад

