Айнтрахт Франкфурт и Борусия Дортмунд не се победиха в мач с шест гола

Карни Чуквуемека отбеляза гол в добавеното време, а Борусия Дортмунд стигна до равенство 3:3 като гост на Айнтрахт Франкфурт в среща от 16-ия кръг на футболното първенство на Германия.

Домакините бяха почти спечелили мача, след като бившият играч на Дортмунд Махмуд Дауд направи 3:2 в 92-ата минута. В интригуващия сблъсък Франкфурт два пъти изоставаше в резултата, но след дузпа на Джан Узун и новопривлеченият Юнес Ебнуталиб изравниха 2:2, преди драматичната кулминация.

Нико Шлотербек от Дортмунд с глава уцели напречната греда в 90-ата минута, Дауд даде преднина на Айнтрахт за 3:2 две минути след началото на добавеното време, но Чуквуемека направи 3:3 в шестата минута от продължението.

Борусия поведе, след като Максимилиан Байер беше точен в 10-ата минута, а Феликс Нмеча също се разписа в 68-ата минута.

Тимът от Дортмунд е на второ място в класирането, но отново загуби точки и може да изостане с цели 11 зад лидера Байерн Мюнхен, който излиза в неделя срещу Волфсбург. Айнтрахт остава седми в подреждането с 26.