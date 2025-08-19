БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цветослав Маринов с повиквателна за младежкия национален отбор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
Спорт
Запази

Футболистът на Спартак Варна попадна в състава на българите за предстоящите мачове от европейските квалификации.

цветослав маринов повиквателна младежкия национален отбор
Снимка: БТА
Слушай новината

Футболистът на Спартак Варна Цветослав Маринов е получил повиквателна за участие в младежкия национален отбор на България до 21 г. за предстоящите мачове от Европейските квалификации на УЕФА.

Маринов ще се присъедини към тренировъчния лагер, където ще започне подготовката за двубоите срещу Гибралтар и Азербайджан.

„Желаем успех на Цветослав и на националния отбор за младежи до 21 години, като сме убедени, че той ще представи Спартак Варна достойно на международната сцена!“, написаха от Спартак Варна

#Цветослав Маринов #Български национален отбор по футбол за младежи до 21 г #ПФК Спартак Варна

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
1
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
2
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
3
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Тръмп и Зеленски: Срещата
4
Тръмп и Зеленски: Срещата
Пожар гори между петричките села Капатово и Ново Кономлади
5
Пожар гори между петричките села Капатово и Ново Кономлади
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и европейски лидери
6
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Национални отбори

Илиан Илиев повика Десподов и още 14 футболисти играещи в чужбина за мачовете с Испания и Грузия
Илиан Илиев повика Десподов и още 14 футболисти играещи в чужбина за мачовете с Испания и Грузия
Борислав Михайлов: Имаше външни намеси в отношенията между играчите от САЩ 94 Борислав Михайлов: Имаше външни намеси в отношенията между играчите от САЩ 94
Чете се за: 05:02 мин.
Борислав Михайлов: Не съжалявам за нищо Борислав Михайлов: Не съжалявам за нищо
Чете се за: 01:12 мин.
20 000 билета за мача България – Испания вече са продадени 20 000 билета за мача България – Испания вече са продадени
Чете се за: 00:50 мин.
БФС пусна в продажба единичните билети за България - Испания БФС пусна в продажба единичните билети за България - Испания
Чете се за: 01:27 мин.
Жозе Моуриньо за починалия бивш капитан на Порто Жорже Коща: Това е част от моята история, която си отиде Жозе Моуриньо за починалия бивш капитан на Порто Жорже Коща: Това е част от моята история, която си отиде
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
"Медицински надзор" започва незабавна проверка заради трагедията в Несебър "Медицински надзор" започва незабавна проверка заради трагедията в Несебър
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без конкретика Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без конкретика
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия - кога и...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Среднощна акция в Студентски град: Задържан е заподозрян за...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Забрана на клетките за телета: Граждани внесоха 110 хил. подписа в...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Д-р Ангел Кунчев: През това лято няма сериозни епидемични взривове
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ