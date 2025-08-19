Цветослав Маринов с повиквателна за младежкия национален отбор

Футболистът на Спартак Варна Цветослав Маринов е получил повиквателна за участие в младежкия национален отбор на България до 21 г. за предстоящите мачове от Европейските квалификации на УЕФА.

Маринов ще се присъедини към тренировъчния лагер, където ще започне подготовката за двубоите срещу Гибралтар и Азербайджан.

„Желаем успех на Цветослав и на националния отбор за младежи до 21 години, като сме убедени, че той ще представи Спартак Варна достойно на международната сцена!“, написаха от Спартак Варна