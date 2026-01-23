БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОСТАВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА

Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция

bnt avatar logo от БНТ
Конституционният съд ще гледа делото за оставката на президента

Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
Снимка: БТА
Конституционният съд днес ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев. Заседанието е насрочено да започне в 10:00 часа. Докладчик по делото е съдия Павлина Панова.

Във вторник Румен Радев депозира оставката си като президент пред Конституционния съд. Ден по-рано в обръщение към народа държавният глава обяви намеренията си да напусне поста и даде заявка за участие в предсрочните парламентарни избори. Според Конституцията при оставка на президента, длъжността заема вицепрезидента и остава на поста до края на мандата.

По-късно днес в 16:00 часа Румен Радев ще напусне сградата на президентството. Той ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава. Йотова трябва да направи консултации с кандидатите за служебен премиер и да определи датата на изборите.

#оставката на Румен Радев #оставка на президента #оставката на президента #вицепрезидентът Илияна Йотова #Конституционен съд

