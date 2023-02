Децата и войната - снимките, които няма да забравим

Ужасът на войната завинаги ще бележи живота най-невинните - децата. Някои от тях трудно разбират какво точно се случва, други са принудени да пораснат преждевременно. От началото на руската инвазия по официални данни са загинали 438 деца, 842 са ранени. Предполага се обаче, че реалният брой на жертвите е много по-голям.

Над 5 млн. нямат достъп до образование, а над 2 милиона са напуснали Украйна.

Децата на войната - невинните жертви на конфликта

Година след началото на войната в Украйна ви припомняме част от най-емоционалните кадри, които разтърсиха света.

Само с една найлонова торбичка, писмо и телефонен номер, написан с химикал върху ръката му 11-годишният Хасан пропътува сам 1 000 км от Запорожие до границата със Словакия. Майка му остана в Украйна, за да се грижи за баба му. Снимките на детето без придружител развълнуваха света в първите седмици от войната. Историята на Хасан има щастлив край - той сега живее при брат си в Словакия.

Още едно украинско момче беше заснето да преминава границата само. Видеото е от първите дни на войната на граничния пункт Медика в Полша. Така и не стана ясно кое е плачещото момченце, но емоционалните кадри с обиколиха социалните мрежи.

Кадри от Мариупол. Хората, които се опитваха да избягат от бойните действия, които се водеха в града, лепяха по автомобилите си самоделни табели с надпис "деца". Слагаха и икони с надежда да не станат мишена на руски обстрел.

7-годишната Амелия Анисович стана лице на надеждата. Тя трогна света с песента си от бомбоубежище в Киев, докато в града вият сирени. Амелия пее Let It Go ("Слагам край" в българската версия) от филма на "Дисни" "Замръзналото кралство".

Сред разрушенията на Украйна екипът на БНТ се срещна с 5-годишния Матвей от село Плоске. Той често рисува в двора на местното училище, седнало върху унищожени руски танкове.







Играта в разрушени или изоставени танкове е честа гледка в Украйна.

Стотици жени и деца от украинските градове Буча и Ипрен, които се намират близо до фронтовата линия, бяха евакуирани с влакове за Киев. Това бебе не може да се раздели с татко си, който не се знае дали ще види повече.

Децата, евакуирани от от металургичния комбинат "Азовстал" играят във временния лагер край Мариупол. Близо хиляда жени, деца и възрастни бяха блокирани в бомбоубежищата на завода, заедно със стотици ранени украински войници. 6-месечно бебе беше сред изведените от "Азовстал".

Аниматори забавляват децата, които живеят в метрото в Харков, по време на руската инвазия в града.

Украински деца играят във времените прюти, изградени в спортни зали и стадиони в Лвов. Пътят им е към границата на Украйна, а след това - неясен.

Стотици украински деца са прехвърляни в Русия и давани в приемни семейства или осиновяване, показва журналистическо разследване на най-големите обществени медии в Европа - част от Мрежата за разследваща журналистика на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU). Според украинските власти над 16 000 деца са отведени по различни схеми в Русия - за летни лагери, за хирургически операции.

Снимки: БГНЕС, БНТ, Александър Марков