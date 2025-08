Детският отбор на Диого Жота и Андре Силва почете загиналите футболисти на новия си екип

Клубът от детските години на Диого Жота и Андре Силва посвети свой екип на братята, които загинаха в автомобилна катастрофа на 3 юли в Испания. Четвъртодивизионният СК Гондомар отпечата върху предната част на фланелките си образа на нападателя на Ливърпул и португалския национален отбор Жота и на брат му Силва, играл за Пеняфиел.

Горната част на гърба на екипите носи имената на двамата футболисти под символ за безкрайност.

Diogo Jota and André Silva's first club, Gondomar, have paid tribute to the brothers by featuring them on their new kit ️ pic.twitter.com/1CHBJNS8hO