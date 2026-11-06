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Дежурните изтребители на ВВС изпълниха поредна задача по мисията „Air Policing”

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Снимка: БТА/Архив
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Дежурните сили и средства от 3-та авиационна база – Граф Игнатиево от състава на Военновъздушните сили (ВВС) днес отново изпълниха задача по мисията за охрана на въздушното пространство „Air Policing“. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Изтребители МиГ-29 от авиобазата ескортираха в българското въздушно пространство пътнически самолети, за които са били подадени сигнали за взривни устройства на борда.

Екипажите на ВВС реализираха успешно всички предвидени процедури, в съответствие с установените правила за контрол и охрана на въздушното пространство.

#Летище Васил Левски - София #сигнали за бомби #ВВС

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