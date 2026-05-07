Диа Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки в Бока Ратон

Българската тенисистка Диа Евтимова отпадна на четвъртфиналите в надпреварата на двойки на турнира на клей в Бока Ратон (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

39-годишната софиянка, в тандем с румънката Елена-Теодора Кадар, загуби от Таиса Грана Педрети (Бразилия) и Ноелия Себайос Мелгар (Боливия) с 4:6, 3:6 за 85 минути игра.

Евтимова и Кадар не успяха да повторят успеха си от края на миналата година, когато спечелиха титла от турнир от веригата на Международната федерация по тенис (ITF) в САЩ.

В същото време участието си в надпреварата на сингъл приключи и Гергана Топалова. Поставената под номер 2 в схемата българка отстъпи на американската квалификантка Карсън Тангуилиг с 2:6, 1:6.