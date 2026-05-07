Динко Динев приключи участието си на четвъртфиналите на двойки в Бразавил

Българският тенисист Динко Динев отпадна на четвъртфиналите в надпреварата на двойки на турнира на клей от сериите "Чалънджър 50“ в Бразавил.

Динев и партньорът му Дилън Бекълс загубиха от поставените под номер 4 Брандън Перес (Венецуела) и Франко Роберо (Аржентина) с 3:6, 3:6 за малко повече от час игра. Българо-американският тандем допусна три пробива в хода на срещата, което се оказа решаващо за крайния изход.

Въпреки отпадането, Динев добавя 9 точки към актива си за световната ранглиста на двойки, в която към момента заема 1113-а позиция.