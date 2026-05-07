Българките Расим и Стаматова приключиха участието си в Белград

Мелис Расим и Юлия Стаматова отпаднаха във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в сръбската столица Белград с награден фонд 15 хиляди долара.

Квалификантката Расим, която ден по-рано елиминира сънародничката си Йоана Константинова, не успя да се противопостави на седмата поставена Нина Варгова от Словакия и загуби с 4:6, 3:6 за 87 минути игра.

Много по-драматичен беше двубоят на Юлия Стаматова, която отстъпи на представителката на домакините Дуня Марич след истинска тенис битка. Срещата продължи четири часа и завърши при резултат 5:7, 7:6(6), 6:7(7).

В решителния тайбрек българката поведе с 5:2 точки, но не успя да затвори мача, след като Марич спечели седем от следващите девет разигравания и си осигури място в следващия кръг.