Росица Денчева се класира за четвъртфиналите в Лопота

Спорт
Надпреварата е с награден фонд 40 хиляди долара.

Българската тенисистка Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на единично на турнира на твърда настилка за жни в Лопота (Грузия) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната Денчева надделя над Стефани Висхер (Нидерландия) с 6:3, 6:3. Двубоят беше довършен днес, след като вчера беше прекъснат заради дъжд при 3:2 гейма във втория сет в полза на българската тийнейджърка.

При доиграването Денчева веднага реализира пробив, а след това удържа на два пъти подаването си, за да триумфира. Така за място на полуфиналите тя ще играе срещу квалификантката Лина Глушко (Израел).

В надпреварата на двойки Денчева в тандем със сънародничката си Беатлис Спасова ще срещнат по-късно днес в първия кръг Олга Данилова (Кипър) и Уляна Храбавец (България).

