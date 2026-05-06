Иван Иванов отстъпи пред Жофри Бланкано в два сета

Българският тенисист Иван Иванов отпадна в първия кръг на единично на турнира на клей в Сабадел (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Иванов, който записа две победи в квалификациите, за да стигне до основната схема, отстъпи пред седмия поставен Жофри Бланкано (Франция) с 2:6, 1:6.

Срещата продължи час и 44 минути.

Участието си обаче продължава друг българин - Илиян Радулов, който записа успех на старта на основната схема във вторник и във втория кръг ще се изправи срещу словенеца Жига Шешко.