БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е...
Чете се за: 08:17 мин.
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да...
Чете се за: 04:07 мин.
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма...
Чете се за: 04:52 мин.
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на турнир в Италия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Поставеният под номер 2 в схемата българин победи представителя на домакините Габриеле Ноче с 6:3, 6:7(3), 6:4 за три часа и 12 минути.

пьотр нестеров продължава напред тунис четвъртфинал
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският тенисист Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на единично на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставеният под номер 2 в схемата българин победи представителя на домакините Габриеле Ноче с 6:3, 6:7(3), 6:4 за три часа и 12 минути.

23-годишният българин, който през тази седмица е номер 428 в световната ранглиста, поведе с 3:0 по пътя към успеха в първия сет. Нестеров имаше преднина от 4:1 във втората част, допусна изравняване при 4:4, а след това загуби последвалия тайбрек с 3:7 точки. Националът взе аванс от 5:2 в третата решаваща част, даде на съперника си два поредни гейма, но след това затвори мача в своя полза от четвъртия си мачбол.

За място на полуфиналите Нестеров ще играе срещу поставения под номер 6 в схемата италианец Енрико Дала Вале, който в първия кръг елиминира Янаки Милев.

Пьотр Нестеров и Янаки Милев, поставени под номер 2 в схемата на двойки, ще играят по-късно днес в първия кръг срещу представителите на домакините Франческо Ферари и Федерико Вале.

Гледайте новините и в Метрото Metro
# Пьотр Нестеров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска отговорност" – кога ще заработи системата?
1
"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска...
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации
2
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет...
Марко Рубио: 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Ормузкия проток
3
Марко Рубио: 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в...
Консултациите на "Дондуков" 2: Какво си казаха президентът Илияна Йотова и политическите сили? (ОБЗОР)
4
Консултациите на "Дондуков" 2: Какво си казаха...
Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7 май
5
Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7...
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 на живо по БНТ 3
6
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 на...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Коя е Михаела Доцова?
2
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
4
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
5
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
6
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе

Още от: Български тенис

Диа Евтимова се класира за четвъртфиналите на двойки в Бока Ратон
Диа Евтимова се класира за четвъртфиналите на двойки в Бока Ратон
Иван Иванов отстъпи пред Жофри Бланкано в два сета Иван Иванов отстъпи пред Жофри Бланкано в два сета
Чете се за: 00:42 мин.
Елизара Янева отпадна във втория кръг на тенис турнира WТА 125 на клей в Истанбул Елизара Янева отпадна във втория кръг на тенис турнира WТА 125 на клей в Истанбул
Чете се за: 01:05 мин.
Илиян Радулов елиминира петия поставен на турнир в Сабадел Илиян Радулов елиминира петия поставен на турнир в Сабадел
Чете се за: 01:05 мин.
Елизара Янева постигна дебютна победа на турнир от WTA Елизара Янева постигна дебютна победа на турнир от WTA
Чете се за: 01:32 мин.
Иван Иванов и Илиян Радулов с място в основната схема на турнир в Сабадел Иван Иванов и Илиян Радулов с място в основната схема на турнир в Сабадел
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Денят на храбростта: Празникът започна с освещаване на бойните знамена, военна авиация прелетя над София
Денят на храбростта: Празникът започна с освещаване на бойните...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Ден на храбростта и празник на Българската армия - водосвет на бойните знамена(ГАЛЕРИЯ) Ден на храбростта и празник на Българската армия - водосвет на бойните знамена(ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи, "Проект Свобода" е на пауза Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи, "Проект Свобода" е на пауза
Чете се за: 03:52 мин.
САЩ и Канада
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
В памет на загиналите български военни - с венци и цветя отдават...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Почетна смяна на караула в празничния 6 май
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
6 май в Лос Анджелис: Сънародниците ни отбелязаха празника с богата...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ