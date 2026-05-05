Илиян Радулов елиминира петия поставен на турнир в Сабадел

Националът на България за Купа Дейвис Илиян Радулов се класира за втория кръг на сингъл на турнир на клей в Сабадел (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът, който преодоля квалификациите след два успеха и се класира за основната схема, елиминира убедително поставения под №5 Робен Бертран (Франция) с 6:0, 6:3 за 88 минути игра.

Радулов беше безапелационен в първия сет, а във втория взе аванс от 5:2 и спокойно доигра мача.

В спор за място на четвъртфиналите той ще играе с победителя от двубоя между Жига Шешко (Словения) и Майк Щайнер (Германия).

Още един българин ще участва в надпреварата – Иван Иванов. Той също преодоля пресявките след две победи и на старта на основната схема утре излиза срещу седмия поставен Жофри Бланкано (Франция).