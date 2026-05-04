Елизара Янева постигна дебютна победа на турнир от WTA

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на WTA 125 турнира на клей в Истанбул (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

19-годишната българка победи убедително с 6:4, 6:1 представителката на домакините Айла Аксу. Срещата продължи час и 16 минути. С този успех Янева се реваншира за поражението си от Аксу във финала на турнир в Португалия на 1 февруари. Това е първа победа за Янева в турнирите от WTA, като през тази седмица тя заема 224-то място в световната ранглиста.

Янева пропусна на два пъти пробив аванс до 3:3, но направи нов, за да поведе с 4:3. При 5:4 българката сервира за спечелване на сета и с убедителен гейм на нула затвори първата част с 6:4 в своя полза. Националката доминира тотално във втората част и след като спечели пет поредни гейма от 1:1 до 6:1, триумфира в мача.

Във втория кръг Елизара Янева ще играе срещу 25-годишната французойка Алис Тюбело, която е №256 в световната ранглиста.

Изабелла Шиникова пък загуби във втория кръг на квалификациите и не успя да се класира за основната схема.