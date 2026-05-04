Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е...
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Елизара Янева постигна дебютна победа на турнир от WTA

Спорт
Победа за българската тенисистка в Истанбул.

Елизара Янева
Снимка: БТА
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на WTA 125 турнира на клей в Истанбул (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

19-годишната българка победи убедително с 6:4, 6:1 представителката на домакините Айла Аксу. Срещата продължи час и 16 минути. С този успех Янева се реваншира за поражението си от Аксу във финала на турнир в Португалия на 1 февруари. Това е първа победа за Янева в турнирите от WTA, като през тази седмица тя заема 224-то място в световната ранглиста.

Янева пропусна на два пъти пробив аванс до 3:3, но направи нов, за да поведе с 4:3. При 5:4 българката сервира за спечелване на сета и с убедителен гейм на нула затвори първата част с 6:4 в своя полза. Националката доминира тотално във втората част и след като спечели пет поредни гейма от 1:1 до 6:1, триумфира в мача.

Във втория кръг Елизара Янева ще играе срещу 25-годишната французойка Алис Тюбело, която е №256 в световната ранглиста.

Изабелла Шиникова пък загуби във втория кръг на квалификациите и не успя да се класира за основната схема.

