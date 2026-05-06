Елизара Янева отпадна във втория кръг на тенис турнира WТА 125 на клей в Истанбул

Елизара Янева отпадна във втория кръг на сингъл на WТА 125 турнира по тенис на клей в Истанбул (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

19-годишната българка загуби от Алис Тюбело (Франция), номер 256 в световната ранглиста, с 1:6, 1:6 за точно час на корта.

Янева направи два пробива в мача, но седем пъти не удържа подаването си и приключи участие в надпреварата.

Преди два дни националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" се наложи над представителката на домакините Айла Аксу и записа първа победа в турнирите от Женската тенис асоциация.

Елизара Янева е номер 224 в световната ранглиста през тази седмица, но след успеха си в първия кръг в Истанбул ще запише ново рекордно класиране, като ще се изкачи в топ 220.