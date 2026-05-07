Динко Динев се класира за четвъртфиналите на турнир в Конго

Българският тенисист Динко Динев се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей от сериите "Чалънджър 50" в Бразавил (ДР Конго).

Българинът и Дилън Бекълс (САЩ) разгромиха участващите с "уайлд кард" представители на домакините Фистон Нселе и Шейк Пандзу Екуме с 6:0, 6:1.

Следващите им съперници ще бъдат поставените под номер 4 в схемата Брандън Перес (Венецуела) и Франко Роберо (Аржентина).

Динев заработи 9 точки за световната ранглиста на двойки, в която тази седмица заема 1113-а позиция.

На сингъл българинът отпадна на старта след поражение от номер 3 Михаел Гертс (Белгия) с 2:6, 7:6(6), 2:6.