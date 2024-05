Филмът „Анора“ спечели „Златна палма“ на 77-ия кинофестивал в Кан

Филмът „Анора“ със сценарист и режисьор американецът Шон Бейкър спечели „Златната палма“ на 77-я кинофестивал в Кан, съобщиха световните осведомителни агенции.

Призът бе връчен от Джордж Лукас, който от своя страна бе награден с почетна "Златна палма" за цялостен принос към киноизкуството.

В отличения филм се разказва за Анора (в ролята Майки Мадисън), млада секс работничка от Бруклин, която преживява историята на Пепеляшка, когато среща и импулсивно се омъжва за сина на руски олигарх. След като новината достига до Русия, нейното щастие е застрашено, тъй като родителите тръгват към Ню Йорк, за да анулират брака.

Голямата награда на фестивала - "Гранд при" бе присъдена на "Всичко, което си представяме като светлина" (All we imagine as light) на индийката Паял Кападия.

Наградата на журито отиде при музикалната комедия „Емилия Перес“ на режисьора Жак Одиар.

За режисура бе отличен португалецът Мигел Гомес с филма „Голямата обиколка“.

Приза за мъжка роля спечели американецът Джеси Племънс за ролята си във филма „Видове доброта“ на Йоргос Лантимос.

При актрисите топ наградата отиде при цялостния женски екип на филма „Емилия Перес“, сред който се открояват Селена Гомес, Зоуи Салдана и транссексуалната Карла София Гаскон.

Наградата за сценарий получи французойката Корали Фаржа за „Вещество" - феминистки филм на ужасите с Деми Мур в главната роля.

Иранският режисьор Мохамад Расулоф си тръгна със Специалната награда на фестивала за своя филм „Семената на дивата смокиня“.

