Франция обяви съперниците си за контролите през март месец

„Петлите“ ще срещнат два от най-добрите южноамерикански отбора.

Национален отбор на Франция по футбол
Снимка: БТА
Слушай новината

Националният отбор на Франция ще се подготви за световното първенство догодина, като се изправи срещу Бразилия и Колумбия в два приятелски мача в САЩ през месец март, обяви президентът на Френската футболна федерация Филип Диало.

„Петлите“ ще срещнат Колумбия във Флорида и Бразилия в Бостън по време на международния прозорец между 23 и 31 март, около три месеца преди финалите на световното първенство в Канада, Мексико и САЩ от 11 юни до 19 юли.

„Все още нищо не е подписано, но нещата са на път да бъдем в САЩ през март срещу два престижни съперника. Мисля, че това е правилната възможност, тъй като световното първенство ще се проведе там“, каза Филип Диало, цитиран от агенция Ройтерс.

„Бразилия е поставена под номер 1, така че сме сигурни, че няма да ги срещнем в груповата фаза. Колумбия може да ни бъде съперник, така че ще трябва да видим какво ще каже Дидие Дешан. Докато чакаме жребия, имаме добър прогрес“, добави той.

Франция ще бъде поставена за жребия за световното първенство, който ще се проведе във Вашингтон на 5 декември, докато Колумбия ще бъде във втората урна.

В допълнение към мачовете през март, Диало потвърди, че двукратните световни шампиони ще изиграят още два приятелски мача през юни. Той се надява те да се проведат на родна земя, така че Дешан, най-дългогодишният треньор на националния отбор на Франция, да има възможност да се сбогува с френската публика, тъй като ще се оттегли от поста след Мондиала.

#национален отбор на Франция по футбол

