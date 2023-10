Гледайте по БНТ 3: Англия - Фиджи, четвъртфинал на световното първенство по ръгби

Акробатичният ръгби отбор на Фиджи се превърна в големия любимец на милиони зрители на световното първенство по ръгби. На четвъртфиналите той ще има много трудна задача - да победи една от суперсилите Англия.

До момента англичаните записаха победи над Аржентина, Япония, Чили и Самоа, докато Фиджи се наложи над Австралия и Грузия, макар да записа поражения от Уелс и Португалия.

Това е мач, в който може да се случи абсолютно всичко и вие трябва да го гледате! Англия - Фиджи в неделя, 15 октомври, от 17:50 часа пряко по БНТ 3.

