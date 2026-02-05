Горя заведение на плажа в Слънчев бряг

Заведение горя на централния плаж в курорта Слънчев бряг.
На мястото са пристигнали екипи на полиция и противопожарен автомобил.
Охранител от близка дискотека е подал сигнал за огъня следобед около 16.10 ч., потвърдиха от Областната дирекция на МВР - Бургас.
По първоначална информация плажното заведение не е работело по време на инцидента. Няма информация пострадали хора.
Причините за пожара тепърва ще се изясняват. Сред версиите са късо съединение или умишлен палеж. Проверява се и дали обектът е застрахован.