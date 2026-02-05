БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от...
Чете се за: 05:05 мин.
Секциите в държавите извън ЕС и извън дипломатическите ни...
Чете се за: 07:12 мин.
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:35 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Горя заведение на плажа в Слънчев бряг

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази
Горя заведение на плажа в Слънчев бряг
Снимка: БТА
Слушай новината

Заведение горя на централния плаж в курорта Слънчев бряг.

На мястото са пристигнали екипи на полиция и противопожарен автомобил.

Охранител от близка дискотека е подал сигнал за огъня следобед около 16.10 ч., потвърдиха от Областната дирекция на МВР - Бургас.

По първоначална информация плажното заведение не е работело по време на инцидента. Няма информация пострадали хора.

Причините за пожара тепърва ще се изясняват. Сред версиите са късо съединение или умишлен палеж. Проверява се и дали обектът е застрахован.

#слънчев бряг #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
2
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
3
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
5
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му...
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
6
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
3
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Регионални

Стотици жалби в ЕВН за завишени сметки за ток, в КЕВР - нито една
Стотици жалби в ЕВН за завишени сметки за ток, в КЕВР - нито една
Свлачище затруднява движението по пътя за село Кремен Свлачище затруднява движението по пътя за село Кремен
Чете се за: 00:35 мин.
Река Арда преля отново, шест села в Община Ардино са откъснати от света Река Арда преля отново, шест села в Община Ардино са откъснати от света
Чете се за: 02:05 мин.
Граждани във Варна излязоха в подкрепа на напускащите лекари от болница "Св. Анна" Граждани във Варна излязоха в подкрепа на напускащите лекари от болница "Св. Анна"
Чете се за: 03:02 мин.
Спасиха сърничка, паднала в преливника на язовир "Огоста" Спасиха сърничка, паднала в преливника на язовир "Огоста"
Чете се за: 02:30 мин.
КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0 КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста обвинените в издевателства над животни
Съдът остави в ареста обвинените в издевателства над животни
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Стотици жалби в ЕВН за завишени сметки за ток, в КЕВР - нито една Стотици жалби в ЕВН за завишени сметки за ток, в КЕВР - нито една
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика Ивайло Калушев Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика Ивайло Калушев
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Секциите в държавите извън ЕС и извън дипломатическите ни мисии се...
Чете се за: 07:12 мин.
У нас
След изтеклите записи в Бургас: Прокуратурата поиска пълна проверка...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Между "продуктивни" и "не лесни": Докъде...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
България продължава да бъде страната с най-много бедни възрастни...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ