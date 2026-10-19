Григор Димитров се изкачи с четири позиции в класацията на АТР

Григор Димитров се изкачи с четири позиции в световната ранглиста по тенис и вече заема 123-ото място с актив от 472 точки.

Следващото предизвикателство пред първата ракета на България е турнирът от категория ATP 500 във Виена, който започва през следващата седмица.

Положителна седмица записаха и останалите български тенисисти. Пьотр Нестеров се придвижи с 19 места нагоре до №279, а Димитър Кузманов вече е 360-и.

Иван Иванов продължава възходящото си развитие и постигна ново върхово класиране. Той се изкачи с 37 места до 457-ата позиция. Янаки Милев също направи сериозен скок, напредвайки с 84 позиции до №535.

Най-голям прогрес има Джордж Лазаров. Той се придвижи със 167 места и вече заема 721-вата позиция в подреждането.

Номер 1 продължава да бъде Яник Синер, следван от Александър Зверев и Карлос Алкарас.

След спечелването на титлата на Мастърса в Шанхай, Алехандро Давидович Фокина се изкачва с 13 позиции и вече заема 13-о място. Това класиране изравнява най-доброто постижение в кариерата му до момента. Благодарение на спечелените точки от трофея в Китай, испанецът вече има актив от 2880 точки. По пътя към най-голямата титла в кариерата си той направи впечатляващ обрат на финала срещу своя сънародник Рафаел Ходар и го победи с 1:6, 7:6, 6:4.