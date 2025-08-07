БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода:...
Чете се за: 01:20 мин.
3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата...
Чете се за: 01:37 мин.
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

Хумелс ще облече екипа на Борусия Дортмунд за последен път в кариерата си

от БНТ
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Германецът приключи кариерата си след труден последен сезон в италианския Рома

матс хумелс удължи договора борусия дортмунд срок един сезон
Снимка: БТА
Световният шампион с Германия от 2014 година Матс Хумелс ще обуе отново футболни обувки за мача на бившия си отбор Борусия Дортмунд, който ще играе приятелски двубой срещу Ювентус, пише агенция dpa.

Германецът приключи кариерата си след труден последен сезон в италианския Рома, но 36-годишният централен защитник ще се сбогува с германския клуб по време на официалното откриване на сезона за Дортмунд.

Хумелс призна, че "вероятно все още бих играл, ако животът ми извън него го позволяваше", но приоритетите му са се променили. Той иска да прекарва повече време с малкия си син.

"Не искам да го правя като жертва, да го виждам толкова малко пъти и да прекарвам толкова малко време с него", каза той.

Матс Хумелс е възпитаник на академията на Байерн Мюнхен и прекара по два престоя в Байерн и Борусия Дортмунд, печелейки пет титли от Бундеслигата и три Купи на Германия с тези отбори. Той има 78 мача за Германия, в които влиза и спечелването на титлата от световното първенство през 2014 година.

Бившият наставник на Германия Йоахим Льов похвали Хумелс като "един от най-добрите защитници в света", а бившият му треньор в Дортмунд Юрген Клоп дори го сравни с най-голямата футболна икона на Германия.

"Нямаше футболист, който да се доближава повече до Франц Бекенбауер на подобна позиция от Матс", заяви Клоп.

ПСЖ над всички при номинираните футболисти за "Златната топка"
ПСЖ над всички при номинираните футболисти за "Златната топка"
Валенсия се подсилва с Филип Угринчич Валенсия се подсилва с Филип Угринчич
Чете се за: 01:05 мин.
Барселона отне капитанската лента на Тер Щеген Барселона отне капитанската лента на Тер Щеген
Чете се за: 01:37 мин.
Мадисън е скъсал вътрешна кръстна връзка на дясното коляно Мадисън е скъсал вътрешна кръстна връзка на дясното коляно
Чете се за: 01:27 мин.
БФС пусна в продажба единичните билети за България - Испания БФС пусна в продажба единичните билети за България - Испания
Чете се за: 01:27 мин.
Йоханес Тингнес Бьо сменя биатлона с футбола Йоханес Тингнес Бьо сменя биатлона с футбола
Чете се за: 00:52 мин.

Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата година 3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата година
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците? Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Убитият българин в Газа: Прокуратурата образува досъдебно производство Убитият българин в Газа: Прокуратурата образува досъдебно производство
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Разговори за мир или за бизнес: Ще има ли среща мужду Тръмп, Путин...
Чете се за: 05:32 мин.
По света
Тръгва кампания срещу райския газ, дизайнерската дрога и вейповете
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Как би изглеждала Малката русалка, когато порасне? Остър дебат за...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
