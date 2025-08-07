Хумелс ще облече екипа на Борусия Дортмунд за последен път в кариерата си

Световният шампион с Германия от 2014 година Матс Хумелс ще обуе отново футболни обувки за мача на бившия си отбор Борусия Дортмунд, който ще играе приятелски двубой срещу Ювентус, пише агенция dpa.

Германецът приключи кариерата си след труден последен сезон в италианския Рома, но 36-годишният централен защитник ще се сбогува с германския клуб по време на официалното откриване на сезона за Дортмунд.

Хумелс призна, че "вероятно все още бих играл, ако животът ми извън него го позволяваше", но приоритетите му са се променили. Той иска да прекарва повече време с малкия си син.

"Не искам да го правя като жертва, да го виждам толкова малко пъти и да прекарвам толкова малко време с него", каза той.

Матс Хумелс е възпитаник на академията на Байерн Мюнхен и прекара по два престоя в Байерн и Борусия Дортмунд, печелейки пет титли от Бундеслигата и три Купи на Германия с тези отбори. Той има 78 мача за Германия, в които влиза и спечелването на титлата от световното първенство през 2014 година.

Бившият наставник на Германия Йоахим Льов похвали Хумелс като "един от най-добрите защитници в света", а бившият му треньор в Дортмунд Юрген Клоп дори го сравни с най-голямата футболна икона на Германия.