Италия среща Северна Ирландия в плейофите за Мондиал 2026

Италия ще срещне Северна Ирландия по пътя си към световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г.
Ако преодолее този опонент четирикратният световен шампион ще гостува на победителя от двойката Уелс - Босна и Херцеговина в сблъсък за място на турнира.
Отборът на Турция, който бе в групата на България в световните квалификации, ще премери сили с Румъния. Победителят от тази двойка ще бъде гост на победителя от дуела между Словакия и Косово.
Жребият бе изтеглен от световния шампион с Италия през 2006 г. Марко Матераци и бронзовия медалист с Швеция през 1994 г. Мартин Далин.
Мачовете ще се състоят в периода 26-31 март. Победителят ще бъде излъчван в един мач.
Целия жребий:
Уелс - Босна и Херцеговина
Италия - Северна Ирландия
Украйна - Швеция
Полша - Албания
Словакия - Косово
Турция - Румъния
Чехия - Ирландия
Дания - Северна Македония
Победителите от полуфиналните двойки ще спорят за място на световното първенство във финален плейоф.