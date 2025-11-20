Италия среща Северна Ирландия в плейофите за Мондиал 2026

Италия ще срещне Северна Ирландия по пътя си към световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г.

Ако преодолее този опонент четирикратният световен шампион ще гостува на победителя от двойката Уелс - Босна и Херцеговина в сблъсък за място на турнира.

Отборът на Турция, който бе в групата на България в световните квалификации, ще премери сили с Румъния. Победителят от тази двойка ще бъде гост на победителя от дуела между Словакия и Косово.

Жребият бе изтеглен от световния шампион с Италия през 2006 г. Марко Матераци и бронзовия медалист с Швеция през 1994 г. Мартин Далин.

Мачовете ще се състоят в периода 26-31 март. Победителят ще бъде излъчван в един мач.

Целия жребий:

Уелс - Босна и Херцеговина

Италия - Северна Ирландия

Украйна - Швеция

Полша - Албания

Словакия - Косово

Турция - Румъния

Чехия - Ирландия

Дания - Северна Македония

Победителите от полуфиналните двойки ще спорят за място на световното първенство във финален плейоф.