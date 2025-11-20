БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

Ясен е жребият за междуконтиненталните плейофи за световното първенство

Спорт
Нова Каледония, Ямайка, Боливия, Суринам, ДР Конго и Ирак ще спорят за място на Мондиала.

Световно първенство по футбол 2026 г.
Снимка: БТА
Нова Каледония срещу Ямайка и Боливия срещу Суринам са двойките в полуфиналите от междуконтиненталните плейофи за световното първенство.

Това стана ясно след изтеглянето на жребия за тази фаза, което се случи с помощта на френската легенда Кристиан Карембьо, световен шампион с Франция през 1998 г.

По волята на жребия победителят от двойката между Нова Каледония и Ямайка ще играе с Демократичниа република Конго във финалния кръг от квалификациите. Спечелилият мача между Боливия и Суринам пък ще има за съперник Ирак на последното стъпало преди класирането за световното първенство.

Мачовете от междуконтиненталните плейофи ще се играят в мексиканските градове Гуадалахара и Монтерей през март 2026. Те ще определят последните два участника на Мондиала, които не са от зона Европа. И полуфиналите, и финалите се играят в един мач.

