Ясен е жребият за междуконтиненталните плейофи за световното първенство

Нова Каледония срещу Ямайка и Боливия срещу Суринам са двойките в полуфиналите от междуконтиненталните плейофи за световното първенство.

Това стана ясно след изтеглянето на жребия за тази фаза, което се случи с помощта на френската легенда Кристиан Карембьо, световен шампион с Франция през 1998 г.

По волята на жребия победителят от двойката между Нова Каледония и Ямайка ще играе с Демократичниа република Конго във финалния кръг от квалификациите. Спечелилият мача между Боливия и Суринам пък ще има за съперник Ирак на последното стъпало преди класирането за световното първенство.

Мачовете от междуконтиненталните плейофи ще се играят в мексиканските градове Гуадалахара и Монтерей през март 2026. Те ще определят последните два участника на Мондиала, които не са от зона Европа. И полуфиналите, и финалите се играят в един мач.