Ивайло Мирчев, ДБ: Призовавам всички да гласуват за силна България в силна Европа

Искам да призова всички българи днес, преди да излязат да гласуват, да погледнат децата си и да гласуват за силна България в силна Европа. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, който вече упражни правото си на глас.

"Вярвам и съм убеден, че втори дубъл няма да има на тези избори. Затова е много важно всички днес, включително и тези, които много се колебаят, да излязат и да дадат своят глас. Надявам се да няма никакви проблеми. Призовавам всички политически играчи да не си правят илюзии, както обикновено да създават фалшиви истерии. Да призовем всички хора да излязат и да гласуват, за да има максимално голяма избирателна активност и българският народ да си е казал думата. Това е много важно, защото тези избори са много опасен момент, който може от една страна да насочи България към Европа, но може да насочи България и в по-опасни води", каза още Ивайло Мирчев.