Кабинетът по сигурността на Израел обсъжда евентуално примирие с Ливан
Кабинетът по сигурността на Израел обсъжда тази вечер евентуално примирие с Ливан. Това съобщи високопоставен израелски представител за Ройтерс.
Според ливански източник, Съединените щати са оказвали натиск върху Тел Авив да работи за прекратяване на огъня в Ливан по време на вчерашните разговори във Вашингтон.
Израелската офанзива в Ливан започна на 2 март, след като подкрепяната от Иран "Хизбула" откри огън по Израел в подкрепа на Техеран.
Според ливанските власти, при израелските нападения са убити над 2000 души. 1 милион и 200 000 души са напуснали домовете си.