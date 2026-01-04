Как беше заловен Мадуро? – президентът Тръмп разкри подробности за операцията

Президентът на Венецуела Николас Мадуро ще бъде съден за наркотероризъм. Заобиколен от голяма група военни от специалните части той беше конвоиран до затвор в Ню Йорк, където се намира и в този час. Изненадващо първите му думи не бяха опит за защита, а поздрав за Нова година. Снимката, която обиколи света, е на Мадуро с тъмни очила и шумозаглушители - публикува я Доналд Тръмп в своята социална мрежа. Американският президент определи операцията като телевизионно шоу, а по-късно стана ясно, че тя е внимателно планирана и координирана. В самата Венецуела армията призна вицепрезидента Делси Родригес за временно управляващ страната.

Николас Мадуро, президент на Венецуела: "Лека нощ и Честита нова година".

Така Николас Мадуро се обърна към агентите от Агенцията за борба с наркотиците, които го ескортираха в затвора в Бруклин.

Операция с шпиони, дронове и горелки, но безпрецедентна по мащаб и прецизност отведе Николас Мадуро от дома му в Каракас до затвор в Ню Йорк.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ако можехте да видите какво се случи, все едно гледах телевизионно шоу."

Президентът на Съединените щати наблюдава действията на американските специални части в реално време от имението си в Мар-а-Лаго, заедно с директора на ЦРУ Джон Ратклиф, държавния секретар Марко Рубио и министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Мадуро се опита да се скрие на безопасно място, цялото от стомана, но не успя да затвори вратата, защото момчетата бяха много бързи."

Войниците от специалните части са оборудвани с горелки, за да отворят стоманената врата, в случай че Мадуро успее да се скрие зад нея. Хеликоптери се спускат над Форт Тиуна - военната база, където се намира строго охраняваният комплекс на венецуелския президент. Следва престрелка. Ударен е американски хеликоптер, който все пак успява да се върне на американски боен кораб.

"Чух експлозии, свистене, после не чувах нищо. Когато се изправих, всичко беше в руини, разрушено", разказа венецуелски войник.

Въпреки отпора, американските военни успяват да качат Мадуро и съпругата му на хеликоптер, който ги прехвърля на бойния кораб "Иво Джима". После от залива Гуантанамо двамата са качени на самолет за Ню Йорк.

В продължение на четири месеца малък разузнавателен екип, включващ представител на венецуелското правителство, наблюдава къде спи 63-годишният Мадуро, какво яде, с какво е облечен, следени са дори домашните му любимци. Направена е дори точна реплика на укритието на Мадуро, за да бъдат отработени маршрутите за проникване. В началото на декември "Операция абсолютна решителност" е финализирана. След отложен старт заради лошото време четири дни по-рано, Тръмп издава началото на операцията в петък малко преди полунощ, източноамериканско време.

Търсен е ефектът на изненадата. В рамките на минути над 150 самолета и дронове координирано навлизат във венецуелското въздушно пространство. Тактически е атакувана не само столицата. Каракас потъва в мрак, давайки предимство на американските войници.

Дан Кейн, началник на Обединения комитет на началник-щабовете генерал-лейтенант от военновъздушните сили: "Операция Абсолютна решителност" беше дискретна, прецизна, проведена в тъмните часове и беше кулминацията на месеци планиране и репетиции."

Мадуро ще бъде съден в Ню Йорк по обвинения в заговор за наркотероризъм, за внос на кокаин в Съединените щати и притежание и използване на автоматични оръжия.

В Каракас обявиха за временно изпълняващ длъжността президент неговата заместничка Делси Родригес.

Таня Д'Aмело, Върховен съд на Венецуела: "За да се гарантира административната приемственост и цялостната защита на държавата в отсъствието на президента на републиката."

Доналд Тръмп обяви намерението си управлява Венецуела, докато е необходимо и заяви, че с венецуелския петрол ще бъдат покрити разходите по операцията.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Вашингтон очаква промени във Венецуела, като най-неотложните са тези, които са в национален интерес на САЩ. Не сме във война с Каракас, уточни той:

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Това не е инвазия. Не окупираме държава. Това беше операция по задържане."

Засега не е ясно какъв ще е ефектът върху петролния сектор на Венецуела и петролните пазари.