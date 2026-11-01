Каква е избирателната активност в Студентски град на първия тур?

Близо 50% е била избирателната активност в столичния район „Студентски“ на първия тур. В някои секции пред изборните помещения дори се образуваха опашки – необичайна гледка за президентски избори. Изборният ден в София протича спокойно, като до момента са постъпили само две жалби за агитация. Похвално висока е избирателната активност на първия тур в Студентски град. Тя достига близо 50%, или по-точно 47%.В Професионалната гимназия по телекомуникации има четири избирателни секции. Тук традиционно активността е висока. Образуваха се опашки – нещо, което рядко виждаме на президентски избори.

Например в 50-та секция, в която са регистрирани 764 избиратели, вече са гласували над 200 души, а още 40 са упражнили правото си на глас с декларации. Студентите могат да гласуват със студентските си книжки, дори ако не са регистрирани в София. В 51-ва секция право на глас имат 707 души. До момента са гласували 220, а още 50 са упражнили правото си на глас с декларации. Изборният процес в столицата преминава спокойно. Жалбите са малко, до момента знаем за две, свързани с агитация.

- „Решават повече от половината да не гласуват.“ - „Вие как си го обяснявате?“ - „По-добре питайте тези, които не гласуват. Аз гласувам.“ - „Винаги ли гласувате?“ - „Ами, старая се, да. Независимо къде съм да гласувам.“ - „Успявам да се прибера и до родния си град, но сега така се случиха нещата, че съм тук и ще гласувам.“ - „Засега горе-долу има еднаква активност, но днес сутринта беше по-ниска заради времето, беше дъждовно. Сега мисля, че броят на гласувалите е приблизително еднакъв, а очакваме засилване следобед, както обикновено.“

Лошото време и дъждът от сутринта вероятно са накарали повече хора да излязат да гласуват в следобедните часове. Към момента София отчита различна тенденция спрямо останалите градове. Докато в страната на места избирателната активност се повишава, в столицата се наблюдава спад спрямо първия тур. По последните официални данни към 11.00 часа в 23-ти избирателен район активността е 6,43% при 7,54% на първия тур. В 24-ти район тя спада от 5,7% на 4,54%. Именно там е отчетено и най-голямото намаление – с 1,16 процентни пункта.

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