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Над 130 милиона души са заличени от избирателните списъци в Индия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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По света
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Хиляди излязоха на протест с искане за оставката на председателя на Избирателната комисия

130 милиона души заличени избирателните списъци индия
Снимка: БТА
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Хиляди хора излязоха днес на протест в индийската столица Делхи с искане за оставката на председателя на Избирателната комисия заради спорна ревизия на избирателните списъци, предаде Ройтерс. Демонстрацията е поредната от започналите преди повече от месец протести на опозицията срещу правителството на премиера Нарендра Моди.

Стотици служители на силите за сигурност, някои от които въоръжени с палки и щитове и придружавани от специализирани автомобили за борба с безредиците, обкръжиха историческия площад Рамлила Майдан, към който започнаха да се отправят демонстранти, развяващи национални и партийни знамена.

При ревизията на избирателните списъци от тях са били заличени имената на над 130 милиона души – повече от населението на Япония. Опозиционните партии твърдят, че промените са засегнали непропорционално силно избирателите мюсюлмани и други малцинствени групи, за които се смята, че е малко вероятно да подкрепят управляващата партия.

Протестиращите, предвождани от лидера на партия „Индийски национален конгрес“ Рахул Ганди, твърдят, че промените в избирателните списъци облагодетелстват управляващата националистическа Индийска народна партия (Бхаратия джаната) на Моди.

Според анализатори протестите и нарастващата подкрепа за опозицията представляват най-сериозната криза за Моди, откакто той дойде на власт през 2014 година. Правителството му обаче остава стабилно, а следващите парламентарни избори са насрочени за 2029 година.

Властите засилиха мерките за сигурност и предупредиха за ограничения на движението преди началото на шествието от централната част на Делхи към определеното за митинга място, където опозицията очаква да се съберат стотици хиляди души.

Избирателната комисия отрича да облагодетелства която и да било политическа сила и посочва, че избирателите, чиито имена са били заличени неправомерно, могат да се регистрират отново. От своя страна Индийската народна партия обвинява опозицията, че се опитва да подкопае демокрацията, като неоснователно поставя под съмнение законни изборни процедури.

Индийският министър на здравеопазването Джагат Пракаш Нада определи протеста като „внимателно режисиран спектакъл“.

„Това, което се случва днес на Рамлила Майдан, не е проява на уважение към демокрацията. Това е преднамерен заговор за хвърляне на страната в анархия, при това в името на демокрацията“, заяви той пред индийската новинарска агенция АНИ.

Днешната демонстрация е поредната от почти ежедневните протестни акции, организирани от края на септември насам от опозиционни партии, студентски организации и ръководеното от младежи движение „Партия на хлебарките“ (Cockroach Janta Party). Участниците настояват за оставката на председателя на Избирателната комисия Гянеш Кумар.

Протестите започнаха, след като индийският вестник „Индиън Експрес“ съобщи, че двамата заместници на Кумар са изразили вътрешно в комисията редица опасения във връзка с ревизията на избирателните списъци, процедурите за регистрация на избирателите и използваните цифрови системи.

#заличени от избирателните списъци #Индия

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