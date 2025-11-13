Кефрен Тюрам ще замени Камавинга в състава на Франция

Полузащитникът на Ювентус Кефрен Тюрам получи повиквателна за националния отбор на Франция за предстоящите квалификации за Световното първенство, съобщи пресслужбата на „петлите“.

24-годишният французин вече се присъедини към тренировъчния лагер на отбора. Тюрам не беше част от първоначалния списък на селекционера Дидие Дешан, но бе извикан по спешност заради контузията на халфа на Реал Мадрид Едуардо Камавинга, който присъства в лагера, но не е тренирал през последните дни.

Франция ще изиграе първия си мач срещу Украйна тази вечер, а три дни по-късно ще се изправи срещу Азербайджан.