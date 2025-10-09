БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се...
Чете се за: 02:15 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 01:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:15 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

Кметът на Несебър: Общината работи активно за преодоляване последствията от наводненията

от БНТ
Чете се за: 02:15 мин.
Кметът на Несебър Николай Димитров свика среща на Общинската комисия за определяне състоянието на засегнатата от бедствието общинска и частна инфраструктура, за да се набележат неотложните мерки и действия след последствията от наводненията на територията на общината.

В комисията са включени експерти от отделите "ИПСРОД", "Контрол върху строителството", "Отбрана и сигурност". Целта е във възможно най-кратки срокове да се установи броят на засегнатите имоти общинска собственост с необходимост от неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване, както и засегнатите жилищни сгради и самостоятелни обекти в тях, разположени на територията на Свети Влас, неговите землища и в Елените. За резултатите от работата на комисията, след извършване на огледите, ще бъдат изготвени протоколи, които ще послужат на Междуведомствената комисия на Министерския съвет за определяне на средствата за възстановяване.

На срещата днес, на която присъстваха също представители на полицията, пожарната, енергодружеството EVN и ВиК – Несебър, бяха начертани основните мерки за действие от страна на Общинска администрацията и координацията ѝ с всички компетентните институции. Беше обсъдена и настоящата ситуация в засегнатите райони. Стана ясно, че опазването на обществения ред се гарантира с 5 екипа на МВР на територията на Елените, пропускателният режим също е в сила, като стриктно се записват влизащите и излизащите от селището, както и имуществото, което се изнася.

Като част от мерките за безопасност в Елените все още няма електроподаване. Водоподаването е осигурено на места, в някои от засегнатите от наводнението обекти все още се разчиства и там водозахранването е спряно. Почистването на инфраструктурата продължава.

#потоп в Елените #бедствие в Елените #курортно селище Елените #община Несебър

