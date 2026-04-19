БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Кметът на София Васил Терзиев гласува с отвертка и флашка – за силна България в силна Европа

Гласувах за силна България в силна Европа. Това е, което искам да оставим на нашите деца - това каза кметът на София Васил Терзиев след като упражни правото си на вот, съобщиха от Столичната община.

Терзиев заяви, че е гласувал с машина и подчерта, че внушенията за лесно манипулиране на машинния вот са несериозни:

"Това са глупости за деца. Технически затруднения може да има на места, но е факт, че машинният вот е значително по-труден за манипулиране", посочи той.

По думите му, обяснения за конкретните технически проблеми следва да дадат компетентните институции.

В характерния си стил Терзиев коментира и появата си с отвертка и флашка:

"По съвет на Борисов и Пеевски излязох да гласувам… подготвен.“

Той добави с по-сериозен тон:

"Сега сериозно – излезте и вие! България става силна не с апатия, а с активно гласуване и гражданска енергия. И тогава ще бъде там, където ѝ е мястото – в силна Европа."

