Консултациите при президента: Илияна Йотова се срещна с ДПС, БСП и ИТН (ОБЗОР)

Нов кръг на политически консултации при президента днес. Държавният глава Илияна Йотова разговаря днес с представители на ПГ на "ДПС - Ново начало", на "БСП - Обединена левица" и на "Има такъв народ" (ИТН).

Президентът Илияна Йотова заяви, че ще назначи служебен премиер, както изисква Конституцията, но дебело подчерта, че това не е нейният избор и няма как да носи отговорност. Подчерта, че отговорността е на депутатите, които приеха промените в Конституцията. Според "ДПС - Ново начало" служебният премиер трябва да има административен опит и не е обвързан политически. От БСП подчертаха, че ситуацията в страната се усложнява и от липсата на редовен бюджет. От ИТН заявиха, че двама от кандидатите за служебен премиер са ярко политически оцветени.

На всички срещи президентът Илияна Йотова посочи, че най-важната задача е провеждането на честни, прозрачни и добре организирани избори. Пред "ДПС - Ново начало" напомни, че последните промени в Конституцията доведоха до лишаване на президентската институция от избор при формирането на служебен кабинет.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Трябва да посоча един от петимата, които са се съгласили да бъдат служебни министър-председатели. При избора им - нито аз, нито президентът Радев сме имали думата и няма как да носим отговорността за служебно правителство. Тази отговорност е на НС. Аз и моят екип работим и ще направим всичко възможно изборите да бъдат в първата дата след Великденските празници."

Искра Михайлова сподели, че от "ДПС - Ново начало" имат горчив опит от проведени в миналото избори, в които са били нарушени правата на избиратели.

Искра Михайлова, зам.-председател на ПГ на "ДПС - Ново начало": "Бяха нарушени изборните права на българските граждани, бяха нарушени права на хора с увреждания, на хора в малките населени места. За нашата политическа сила е изключително важно министър-председателят., определен от президента, да бъде човек с административен опит, доказал се, който познава структурите на държавата, а не приближен до една или друга партия."

Социалните теми и липсата на редовен бюджета бяха важен акцент от разговора с "БСП - Обединена левица".

Илияна Йотова, президент на Република България: "Моята преценка и на моя екип е , че се нуждаем от спешни решения и действия, за да се спре ценовият шок, да видим какви са най-спешните мерки за най-бедните хора, за най-уязвимите хора. Това на вас приляга на вас като лява партия."

От БСП предупредиха, че започва да зрее социално напрежение, защото без редовен бюджет, не могат да се увеличават заплати и социални плащания. След срещата при президента призоваха редовния бюджет, изготвен от правителството в оставката бъде приет.

Драгомир Стойнев, "БСП - Обединена левица": Ако тези, които насъскваха и предлагаха да се приеме 1/12 от бюджета, сега се вразумят , тъй като ще има служебен кабинет, т.е. няма да бъде този кабинет , който едва ли не би откраднал от осигуровките на хората , Тогава от БСП ОЛ не виждаме защо този бюджет не го гледаме на второ четене в пленарна зала, така че да има спокойствие за бг граждани."

От ИТН обаче обявиха, че няма да подкрепят тази идея на БСП с аргумента, че тези, които са провалили бюджета, трябва да си носят последствията. Илияна Йотова поздрави ИТН, че са били против конституционните промени, но отбеляза:

Илияна Йотова, президент на Република България: "Ние разрушаваме духа на Конституцията, разделението на властите и техния взаимен контрол и възможността да бъде съставен кабинет далеч от политическата конюнктура, с чиято помощ да преминем всички през парламентарната криза до следващото редовно правителство."

От ИТН призоваха президентът Йотова да не се ангажира със служебен премиер, който е с ясна политическа принадлежност.

Тошко Йорданов, ИТН: "Между тези петимата има двама, които са ярко политически оцветени. Единият - Гюров беше председател на ПГ на ПП-ДБ, той е чиста политическа кандидатура. Главчев беше председател на НС от ГЕРБ. Той също е политически грейнал."

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

В следващите дни президентът ще продължи консултациите с АПС, МЕЧ и "Величие".